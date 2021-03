O deputado estadual Lazinho da Fetagro (PT) apresentou projeto de lei que institui no calendário oficial de Rondônia a “Semana de Sensibilização à Perda Gestacional, Neonatal e Infantil”, a se realizar anualmente, na semana que compreender o dia 21 de agosto.

De acordo com a proposta, a semana de “Sensibilização à perda Gestacional, Neonatal e Infantil” tem por objetivo dar visibilidade à problemática da perda de bebês ainda durante a gestação ou logo após o nascimento; lutar pelo respeito ao luto de mães e pais que passam por essa experiência; contribuir com a sensibilização do tema, disseminando informações, quebrando o silencio; dignificar o sofrimento das famílias; e promover a humanização do atendimento nos serviços de saúde que atendem os casos de perda gestacional e neonatal.

Para o deputado Lazinho da Fetagro, “é preciso dar visibilidade a um tema tão sensível como esse”. E, destaca que “é necessário que todo o Estado fale na Semana de Sensibilização à perda Gestacional, Neonatal e Infantil desmistificando tudo o que cerca a família, em especial, a mãe. E, conscientizando a sociedade que tem esse tema ainda como um tabu, mesmo sendo recorrente, para voltar a atenção para o acolhimento de pais que vivem a dor da perda”.

Ainda segundo o projeto, a semana instituída a partir da lei poderá ser celebrada com reuniões, palestras, grupo de apoio para aumentar a conscientização sobre o impacto emocional da morte no período perinatal, neonatal e infantil na vida da família; bem como impulsionar o atendimento humanizado, com o oferecimento de apoio multiprofissional às mulheres, principalmente.

21 DE AGOSTO

O dia 21 de agosto foi escolhido, em memória de Rafaela Lima Rigamonti, que em 2010, no município de Jaru, faleceu aos seis meses de vida com uma doença degenerativa, trazendo dores e sofrimento emocional à família. Natiely Souza Lima, mãe de Rafaela, psicóloga e defensora da proposta, dedica-se a acolher famílias enlutadas e trazer conscientização à sociedade.

“É preciso haver uma conscientização da problemática que cerca a perda Gestacional e Neonatal, sendo imprescindível o respeito ao luto das mães e dos pais que passam por isso, assim como é importante olhar para esse luto, dignificando o sofrimento e contribuindo com a sensibilização do tema, compartilhando todas as informações importantes para esse momento, que nunca é esperado. E o meio encontrado para contribuir com a devida visibilidade foi propor a semana de sensibilização à perda gestacional, neonatal e infantil”, ressaltou o deputado Lazinho da Fetagro.