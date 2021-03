A Sicoob Credisul realizou na noite desta quarta-feira, 24, a segunda rodada das pré-assembleias 2021, com os cooperados da região Baixada Cuiabana, composta pelas unidades de Cuiabá, Várzea Grande e Cáceres, no Mato Grosso. O encontro aconteceu virtualmente, pelo App Moob, e contou com a participação de mais de 200 associados.

Os cooperados que se cadastraram no aplicativo e acompanharam a reunião concorreram a um pacote de viagem com acompanhante para uma capital brasileira, incluindo aéreo, hotel e alimentação. Volney Souza de Morais, de Cáceres (MT), foi o sortudo ganhador do sorteio. “Tenho muito a agradecer ao meu gerente Douglas, que sempre me apoia na minha agência, aqui em Cáceres. Agradeço primeiramente a Deus, por ter sido sorteado, e também a todos da Sicoob Credisul”, declarou.

Este ano, devido à pandemia, as pré-assembleias estão sendo realizadas digitalmente em quatro etapas, com as unidades agrupadas em quatro regiões. Na quinta-feira 25, a reunião acontece com a região BR-163, composta pelas agências de Campo Novo do Parecis, Sorriso, Nova Mutum, Lucas do Rio Verde e Tangará da Serra, no Mato Grosso.

Ivan Capra e Vilmar Saúgo, presidente do Conselho de Administração e diretor executivo da Sicoob Credisul, apresentaram os grandes números da Sicoob Credisul, os resultados referentes ao exercício de 2020 e a proposta de distribuição de sobras. Foram apresentadas também as ações sociais que a cooperativa desenvolveu na região.

Para a campanha “Vem Ser mais Solidário”, desenvolvida pelo governo do Mato Grosso, foram doadas 170 cestas básicas. Já para a campanha “Um por Todos e Todos Contra a Covid-19”, da Fundação André e Lucia Maggi, a doação foi de R$ 20 mil para a compra de cestas básicas.

A cooperativa patrocinou a Corrida Gefron, em Cáceres (MT), o Cuiabá Tênis Clube e a reforma do trailer Adventus Lanches, em frente à agência da Avenida Historiador Rubens de Mendonça, em Cuiabá. Os cooperados se inteiraram também do andamento da obra do Hospital Cooperar, que está sendo construído em Vilhena (RO), em parceria com os cooperados. O hospital será administrado pela Unimed e pretende melhorar os serviços de saúde da região, especialmente em casos graves.

Nelson Soares, conselheiro da Sicoob Credisul, parabenizou a diretoria e a equipe Sicoob Credisul pelos resultados alcançados em 2020. “Um resultado fantástico em um ano tão terrível. Gostaria de pedir a todos que compare os nossos resultados com o sistema financeiro tradicional, para constatar a grande força da nossa cooperativa”, relatou.

SICOOB CREDISUL 2020

Com a incorporação e inauguração de mais duas agências, a Sicoob Credisul foi de 22 para 41 unidades e o número de cooperados de 25.464 para 46.945. Crescimento de 86,4% e 84,4%, respectivamente. Já o número de ativos foi de R$ 1,61 bilhão para R$ 2,881 bilhões, com o aumento de 79%. A carteira de crédito de R$ 1,32 bilhão foi para R$ 2,24 bilhões, com crescimento de 69%.

Os depósitos totais de R$ 684,57 milhões cresceram 120%, chegando a R$ 1,509 bilhão. O patrimônio líquido obteve crescimento de 42,1%, e foi de R$ 291,09 milhões para R$ 413,71 milhões. O capital social cresceu 51,3%, de R$ 123,38 milhões para R$186,63 milhões. As reservas foram de R$ 105,37 milhões para R$ 167,09 milhões, com crescimento de 58,6%. E as sobras + juros ao capital foi de R$ 83,77 milhões para R$ 84,39 milhões. Os dados são de 2020, comparados com o ano de 2019.