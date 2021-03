A Prefeitura Municipal de Cerejeiras, adquiriu por meio de um convênio de Nº 304/2019, junto ao Governo de Estado através da Secretaria Estadual de Saúde (Sesau) um veículo utilitário da marca Renault O km para atender o Centro de Atenção Psicossocial (Caps), no valor de R$ 40 mil proveniente de uma emenda parlamentar do deputado Edson Martins (MDB), e a contrapartida do município de R$ 14.306,67.

O deputado estadual Edson Martins ressaltou que o recurso foi um pedido da prefeita Lisete Marth (PV) e do Waldir Carlos, secretário de fazenda. “Estou muito satisfeito com o resultado dessa emenda, a aquisição desse veículo é importante porque servirá para atender ao Centro de Atenção Psicossocial (Caps). É claro que nós temos todo o trabalho de fiscalizar o erário público, de produzir boas leis, mas também temos essa missão de fazer com que as demandas dos municípios possam ser ouvidas, atendidas e respondidas pelo executivo estadual e é isso que a gente busca fazer através da nossa missão parlamentar”, finalizou o parlamentar.

A prefeita Lisete agradeceu ao parlamentar que sempre tem atendido as reivindicações e demandas do município. “Esse é mais um serviço muito importante que oferecemos, com uma equipe multidisciplinar, como psiquiatra, terapeuta ocupacional, psicólogo, médico e profissional de enfermagem, que atende com algum tipo de transtorno mental e seus familiares, sempre com muito carinho. Mas faltava um veículo, e agora estamos entregando esse veículo adquirido através do deputado Edson, quero agradecer em nome dos familiares que estão sendo beneficiadas por esse recurso”, destacou a Prefeita Lisete Marth.