Em uma ação do Governo de Rondônia, coordenada pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), com apoio do Exército Brasileiro, Defesa Civil Estadual, Corpo de Bombeiros Militares, Juventude Solidária e Prefeitura Municipal, foi realizado neste sábado (27) um drive thru de testagem rápida em combate à covid-19 em Cacoal.

Ao todo, 897 pessoas estiveram na ação em busca do teste rápido Antígeno (coleta nasal) e 114 confirmaram positivo para a doença ocasionada pelo novo coronavírus. Todas as pessoas positivadas receberam toda a orientação médica e aqueles que optaram, já saíram do drive thru com a medicação para iniciar o tratamento precoce.

“É extremamente importante fechar esse diagnóstico de forma precoce e dar a oportunidade da consulta e tratamento. E também, obviamente, quando a gente avisa à pessoa que ela está com a covid-19, ela sabe que terá que ficar em isolamento. Isso é fundamental, pois nós sabemos que essa cepa nova é muito mais infecciosa, e o processo de contaminação acontece de forma muito mais fácil, então isolando quem está com o vírus, a gente impede que mais pessoas corram o risco de ser contaminadas”, destacou o secretário de Estado da Saúde, Fernando Máximo, que esteve acompanhando in loco as ações em Cacoal.

O modelo de drive thru tem sido adotado pelo Governo de Rondônia para evitar a circulação e aglomeração, pois possibilita que a pessoa permaneça no próprio veículo enquanto realiza o teste, evitando o contato externo. “A ação deste sábado foi dividida em quatro etapas: uma triagem, feita pela equipe da Defesa Civil, a realização do teste rápido com a coleta nasal, por uma equipe multidisciplinar da Sesau, o procedimento de notificação, feito pela Juventude Solidária, e a entrega do resultado do exame, também feita por uma equipe multidisciplinar da Sesau, que inclui médicos e farmacêuticos. Além do suporte do Exército Brasileiro, do Corpo de Bombeiros, Defesa Civil Estadual e de servidores do município”, detalhou a coordenadora de planejamento das Ações de drive thru da Sesau, Isabela Luz.

O Governo de Rondônia tem feito um grande esforço para que a testagem rápida atinja o maior número de pessoas. Além das ações no formato drive thru realizadas pelo Estado, recentemente mais de 30 mil testes rápidos de Antígeno foram enviados às prefeituras municipais, um exame que detecta o vírus desde os primeiros dias de infecção e que é bastante confiável.

“Com esse teste já dá para tentar identificar o vírus no primeiro dia de sintoma. É muito mais eficaz do que os primeiros e únicos que existiam no início da pandemia. Em 15 minutos já temos o resultado. É por isso que o Governo de Rondônia tem buscado ampliar a realização dos drives thru, que já aconteceram em Guajará-Mirim e pelo menos três vezes em Porto Velho, onde a população supera 530 mil habitantes. É um pedido do Governador Marcos Rocha, justamente para antecipar o diagnóstico, iniciar um tratamento precoce”, ressalta Fernando Máximo.

O casal Maria José da Silva, de 63 anos, e Ezequias Brás, de 66, foram ao drive thru e puderam ficaram aliviados com o resultado positivo. Conhecido como Tuta Café, Ezequias elogiou a ação do Governo de Rondônia. “Foi uma grande ação, de grande valia para a sociedade e para o município de Cacoal. Esperamos que essas ações se ampliem e também é necessário que cada vez mais pessoas tenham essa preocupação de buscar o diagnóstico correto e a partir daí, quando positivo, seguir as medidas corretas, tomando os cuidados com a própria saúde e diminuindo o risco de contaminação. É realmente uma ação muito importante”, enalteceu Seu Tuta.

Para o sucesso da ação, os parceiros do Governo de Rondônia têm sido muito importantes e o apoio e disposição de uma “Juventude Voluntária” têm muito a somar. Jovens como Cleidiane Barbosa Malaquias, 21, que se voluntariou para contribuir com a ação deste sábado em Cacoal. “A Juventude Voluntária é um grupo que contribui com este trabalho de testagem rápida e outras ações sociais. Estou feliz por fazer parte, poder ajudar. A gente pôde perceber a satisfação das pessoas. Tivemos todo o suporte, recebemos os EPIs (Equipamento de Proteção Individual), que são trocados a cada momento, tivemos alimentação e água à disposição. Tudo muito bem organizado”, elogiou.