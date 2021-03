A licenciatura em matemática possui 80 vagas no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia (Ifro), distribuídas entre os campi Vilhena e Cacoal. Ofertado no período noturno, o curso possui duração de quatro anos, em regime de matrícula semestral, e nas duas unidades possui reconhecimento com notas boas pelo Ministério da Educação (MEC).

Em Vilhena, curso de licenciatura em matemática foi nota 4 em 2017, em uma escala de 1 a 5, sendo o melhor da área na Região Norte. E entre os dias 23 e 26 de outubro de 2019, foi a vez do Curso de Licenciatura em Matemática do Campus Cacoal ser submetido à avaliação do MEC para reconhecimento de curso, recebendo também o conceito 4. Na prática, as notas demonstram a qualidade da formação ofertada pela instituição.

No Ifro, o egresso da licenciatura em matemática sai apto a atuar como professor da área, especialmente nos ensinos fundamental e médio, possuindo sólida formação em conteúdos matemáticos e uma visão sobre a ciência e sobre o seu papel como educador. São áreas de atuação as escolas da educação básica, ambientes de pesquisa e outras instituições ou campos que requeiram as especialidades de um professor de matemática.

A acadêmica do 3° período de Licenciatura em Matemática no campus Vilhena, Kauana Alves dos Santos, afirma que “escolher o Ifro para estudar foi uma das coisas mais sábias que fiz na vida”. Segundo ela, “a equipe de professores e gestores estão sempre dispostos a ajudar e auxiliar quantas vezes forem necessárias, sem mencionar as oportunidades que nos oferecem para pôr em prática todo conhecimento adquirido muito antes da conclusão do curso, tornando-nos mais aptos para o campo de trabalho”. Por isso, ela recomenda: “Se você deseja ter uma formação acadêmica de excelência e sair na frente de muitos, assim como eu, venha fazer parte do nosso corpo discente. As inscrições estarão disponíveis até dia 4 de abril”.

Durante a formação em Licenciatura em Matemática, será estudado como expressar-se de forma clara, oralmente e por escrito. Os alunos sairão aptos a trabalhar colaborativamente em equipe, a estabelecer relações entre a Matemática e outras áreas de conhecimento, bem como estarão preparados para elaborar e aplicar programas, projetos, planos e atividades para o ensino e aprendizagem da matemática.

Além disso, para analisar, selecionar e produzir materiais didáticos. Nos campi do Ifro, também receberão as condições necessárias para desenvolver habilidades de pesquisa e para promover a difusão do conhecimento.

O Professor de Matemática Tiago Eutíquio é egresso do campus Cacoal. Ele ressalta os auxílios que o Instituto possui, como os voltados para o Transporte (Procat) e para a Moradia (Promore), e adesão a programas de incentivo à licenciatura, a exemplo do Programa de Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (Pibid) e do Programa Institucional de Residência Pedagógica (PIRP).

“Com o Ifro, eu pude viajar para Ji-Paraná, Porto Velho e Recife. Isso sem mencionar que os professores são de excelência, tanto no conteúdo, quanto no ensino. Há possibilidade de conseguir entrar em um projeto, seja de ensino, pesquisa ou extensão. E, quem sabe, um edital com bolsa. Vale a pena, é gratuito e o tempo passa rápido. Talvez você esteja pensando que Matemática não seja a faculdade certa, talvez… vem pro Ifro, vem ser professor de matemática!”.

O Diretor-Geral do campus Cacoal, Davys Sleman de Negreiros, destaca a inauguração de um novo prédio, o que contribuirá para melhorar ainda mais as instalações físicas da biblioteca, ampliar o número de gabinetes para os docentes do curso, aumentar o número de salas destinadas para o desenvolvimento de projetos com alunos do curso e, de uma forma geral, melhorar a infraestrutura que a instituição disponibilizada para seus usuários.

“O curso de Licenciatura em Matemática começou a ser ofertado no campus Cacoal no segundo semestre de 2014, então já tivemos três turmas colando grau, e muitos desses acadêmicos estão trabalhando em escolas particulares e públicas. Temos duas acadêmicas egressas que estão fazendo mestrado. Muitos desses sucessos são decorrentes dos programas que o Instituto tem participado, tais como o Pibid e a Residência Pedagógica. São programas que disponibilizam bolsas, que remuneram esses acadêmicos, para que possam estudar com mais satisfação e possam contribuir para a melhoria da educação nas escolas. Esses alunos realizam projetos e atividades que ajudam os professores das escolas públicas, melhorando o ensino-aprendizagem da disciplina de matemática. Todos os resultados alcançados pelos nossos acadêmicos nos enchem de orgulho e nos mostram que estamos no caminho certo”, avalia o diretor.

Sobre a avaliação do MEC, Davys ainda diz: “Essa nota é importante, pois fazemos uma autoavaliação do curso, incluindo matriz curricular e projetos que podemos executar com os acadêmicos, buscando sempre a melhora do processo de ensino e aprendizagem”.

SELEÇÃO

O Processo Seletivo do Ifro (PS 2021/1) com ingresso no 1º semestre de 2021 está com inscrições abertas para 946 vagas em cursos de graduação. As inscrições vão até 4 de abril de 2021 e podem ser realizadas no site de seleção.

As vagas são na modalidade presencial, distribuídas em oito campi da instituição: Ariquemes (Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Ciências Biológicas e Engenharia Agronômica), Cacoal (Matemática, Geografia, Zootecnia e Agronegócio), Colorado do Oeste (Zootecnia, Engenharia Agronômica, Ciências Biológicas, Gestão Ambiental e Medicina Veterinária), Guajará-Mirim (Ciências Biológicas), Jaru (Medicina Veterinária), Ji-Paraná (Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Engenharia Florestal e Licenciatura em Química), Porto Velho Calama (Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Engenharia Civil, Engenharia de Controle e Automação e Licenciatura em Física) e Vilhena (Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Licenciatura em Matemática e Arquitetura e Urbanismo).

Os cursos do IFRO são públicos e gratuitos, sem cobrança de taxa de inscrição, de matrícula ou de mensalidade. Para mais informações sobre o Processo Seletivo 2021/1, clique AQUI.