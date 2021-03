Ao contrário do que se esperava, os contribuintes e a comunidade em geral não terão a oportunidade de ter mais transparência das ações do município voltadas ao enfrentamento da pandemia através de comissão parlamentar especifica para este fim em Vilhena.

Semana passada, o Extra de Rondônia anunciou a expectativa de aprovação do Projeto de Resolução, do qual fariam parte os vereadores Samir Ali (Podemos), Dhonatan Pagani (PSDB) e Nica Cabo João (PSC), com a intenção de fazer um “Raio X” dos investimentos da covid-19 no município (leia mais AQUI).

Ao site, Pagani confirmou a votação do projeto, que ocorreria nesta sexta-feira, 26 (leia AQUI), mas na sessão extraordinária realizada pelo Legislativo, a matéria não entrou em pauta, depois que o prefeito Eduardo Japonês (PV) reuniu-se com alguns vereadores de maneira informal, pedindo a retirada do projeto.

O caso gerou controvérsias em grupos de troca de mensagens e comenta-se ter dado margem a acirrado debate no encontro entre o prefeito e os vereadores que participaram da reunião, fato que não foi confirmado oficialmente.

O que se confirma – tanto pelos responsáveis dos setores de Comunicação da Câmara, Hernan Labajos, e da prefeitura, Herbert Weil, assim como por um dos participantes da reunião, o vereador Alexandre Damasceno (PROS) – é que a transparência já estaria garantida através das atribuições da Comissão Permanente de Saúde do Parlamento, que, de acordo com as partes, não está tendo empecilho algum para atuar de forma fiscalizadora.

Weil foi além e explicou ao site que a instalação de comissão específica para o tema seria equivalente a uma CPI, o que criaria uma situação inversa ao de agilizar as ações voltadas ao enfrentamento da pandemia, pois manteria trancada a pauta da Câmara, impedindo a tramitação de eventuais projetos emergenciais que por ventura tiverem de ser apresentados.

Sobre a eventual criação de um clima tenso entre o Legislativo e Executivo em decorrente do caso, nenhum dos ouvidos se manifestou. A reportagem do Extra de Rondônia tentou falar com Pagani para que ele comentasse o assunto, mas o vereador não retornou o contato.

Em fevereiro, Eduardo Japonês assinou decreto para manter em sigilo as atas do Comitê na pandemia (leia mais AQUI).