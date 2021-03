Na quarta-feira 24, foi aprovado o projeto da deputada estadual, Rosangela Donadon (PDT) que inclui as pessoas com deficiência no grupo prioritário da vacinação contra a Covid-19.

A deputada comemorou a aprovação e explicou que as pessoas com deficiência mental, física, intelectual e sensorial terão prioridade na vacina contra a Covid-19 em Rondônia. Além disso, a priorização também se estende aos respectivos cuidadores das pessoas com deficiência.

Segundo Rosangela Donadon, o projeto tem como objetivo aprimorar as estratégias de imunização da população rondoniense frente a Covid 19. A parlamentar destaca que o projeto vai beneficiar a população.

“A vacinação é muito importante para combater a Covid 19, por isso é necessário definir regras parar proteger os mais vulneráveis à doença e adotar medidas para protegê-las em caso de situações de risco. Estou muito feliz que o projeto foi aprovado, o meu objetivo é trabalhar em prol da população”, ressaltou Rosangela Donadon.