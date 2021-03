Um motorista que, segundo populares, estava visivelmente embriagado, bateu num poste de energia e derrubou parte de um muro de uma casa, após abandonou o carro e fugiu a pé.

O fato aconteceu na manhã deste domingo, 28, na Avenida Dedimes Cechinel (Perimetral), no conjunto Maria Moura, em Vilhena.

Conforme informações de populares, o condutor do carro VW Fox, de cor prata, trafegava pela via em alta velocidade, quando perdeu o controle de direção bateu num poste de energia e na sequencia acertou o muro de uma casa.

Parte do muro ficou em cima do para-brisa do veículo, o motorista ainda tentou fugir com o carro, mas devido o pneu ter estourado, e parte do muro estar em cima do automóvel, não conseguiu.

Populares contaram que o motorista mal aguentava ficará em pé, estava visivelmente bêbado, mesmo assim fugiu a pé.

A Polícia Militar de Trânsito (Ptran) foi chamada para registrar a ocorrência e até o fechamento da matéria o motorista não tinha sido localizado.