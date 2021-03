Através das redes sociais, o prefeito Eduardo Japonês (PV) anunciou a chegada de um carregamento de 12 cilindros de oxigênio enviados pelo Ministério da Saúde à cidade de Vilhena.

A postagem, realizada em seu perfil no Facebook, aconteceu na noite deste sábado, 27.

A entrega, feita pelo Exército Brasileiro, aconteceu no Hospital Regional, com apoio do Corpo de Bombeiros e presença da secretária municipal de Saúde, Siclinda Raasch.

“Graças a Deus temos garantia da empresa que nos fornece oxigênio de que o gás não corre risco de faltar. Nossa corrida agora é em busca de cilindros. Temos mais de 100 cilindros já em uso na cidade: na Central de Atendimento à Covid-19, para pacientes recuperados de covid-19 que precisam de suporte de oxigênio em casa e também pacientes de outras doenças que necessitam do produto. Estamos enfrentando essa pandemia com coragem e seriedade. O trabalho não para! Vilhena contra a covid-19!”,disse o chefe do executivo municipal do “Portal da Amazônia”.