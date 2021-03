O Ministério da Saúde habilitou, esta semana, mais dez novos leitos UTI-Covid em Ji-Paraná. Na prática, isso significa que agora esses leitos que já estavam prontos e equipados estão autorizados a funcionar e atender pacientes graves com coronavírus.

A conquista é fruto de articulação do vice-líder do Governo no Congresso, senador Marcos Rogério, junto ao Ministério da Saúde. “Atendendo à um apelo do prefeito Isaú Fonseca, em meio ao colapso da saúde pública em todo o estado de Rondônia, estive no Ministério da Saúde solicitando, com urgência, a liberação dos dez novos leitos de UTI no município. E em menos de 24 horas obtive uma resposta positiva. Agradeço a agilidade do Ministério em atender essa demanda tão importante para Ji-Paraná”, ressaltou o senador rondoniense.

Com a habilitação desses leitos, Ji-Paraná melhora sua capacidade de atendimento de pacientes graves com a Covid-19. “Num momento tão difícil como este que estamos passando, essa notícia vem como um alento para nós”, afirmou Marcos Rogério.

O parlamentar disse ainda que continuará trabalhando junto ao Governo Federal para ajudar o município e todo o estado de Rondônia no enfrentamento a pandemia. “Enquanto ainda não temos vacinas para imunizar toda a população, seguimos trabalhando para garantir insumos, testes, respiradores e oxigênio para aparelhar a saúde pública e garantir tratamento adequado aos pacientes”, concluiu.