A prefeitura de Vilhena informou que as aulas presenciais continuam suspensas nas instituições públicas e privadas de Ensino Fundamental, Médio e Superior do Município de Vilhena.

Citou os artigos 8º e 9º do decreto estadual nº 25.859, de 6 de março de 2021, bem como, o teor da Portaria Conjunta nº 33, de 26 de março de 2021, que classifica todos os municípios de Rondônia na Fase 1 do Sistema de Distanciamento Social Controlado para fins de prevenção ao novo coronavírus (Covid-19).

Contudo, informou que, excepcionalmente, as instituições privadas de Educação de Infantil (creche e pré-escola) e fundamental anos iniciais, com crianças de até 8 (oito) anos poderão disponibilizar atendimento presencial aos filhos de profissionais vinculados às atividades essenciais e crianças com deficiência, devendo observar o limite de até 30% (trinta por cento) da capacidade, o qual será calculado de acordo com o art. 3°, além de ter que obedecer as medidas sanitárias permanentes e segmentadas.

Ainda, a Secretaria Municipal de Educação (Semed) informa que a suspensão tem como motivação o fato de haver fila de espera por leitos de UTI na II Regional a qual pertence o Município de Vilhena, conforme noticia a Portaria supramencionada.