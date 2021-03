O início da segunda quinzena de março, quando tipicamente a liquidez interna no mercado de suínos se enfraquece, se somou às novas medidas de isolamento para contenção da pandemia de Covid-19.

De acordo com pesquisadores do Cepea, as novas restrições, além diminuírem a demanda de restaurantes e de serviços de alimentação, tendem a limitar também o consumo das famílias, à medida que prejudica a renda e o poder de compra da população.

Esse contexto vem que pressionando os valores do setor suinícola, do animal vivo aos cortes, em todas as regiões acompanhadas pelo Cepea.

Além da dificuldade atual em negociar a carne no atacado, a apreensão do setor também está voltada aos cenários de curto e médio prazos.

Por enquanto, não há sinais de recuperação da demanda interna, e, diante disso, indústrias e frigoríficos ajustam suas programações de abates, reduzindo a procura por novos lotes de animais no mercado independente.