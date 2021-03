A cidade da região de Ariquemes tem contabilizado mortes por covid-19 entre integrantes da administração municipal e seus familiares.

Depois do falecimento da primeira-dama do Município, ocorrido no sábado 27, ontem (domingo 28) o secretário municipal de saúde, Antônio Lênio Montalvão, de Rio Crespo, acabou morrendo da doença. Dias atrás a esposa dele também havia falecido.

De acordo com a secretária interina de saúde, Andréia C. Barbosa Ferreira, a comoção na cidade é muito grande em virtude de tantas mortes seguidas, porém a administração não pode parar. “Apesar da dor e do sofrimento temos que manter as ações administrativas dentro da normalidade, principalmente no setor da saúde, área que está sobrecarregada de demanda justamente em virtude da pandemia”, disse a interina com exclusividade ao Extra de Rondônia.

Lênio Montalvão tinha 59 anos, enquanto a esposa Edneusa Lopes Nogueira, que faleceu no dia 14 passado, estava com 64 anos. O casal tinha quatro filhos, um dele e três dela. A mulher tinha problemas cardíacos e não resistiu às complicações da doença, enquanto ele acabou sendo acometido por severa pneumonia acarretada pela covid, que levou a septicemia pulmonar.