Um grupo de fiéis da Igreja “Templo da Fé”, do bairro Moisés de Freitas, se reuniu neste final de semana em frente do Hospital Regional (HR) para cantar e orar pela recuperação de pacientes em Vilhena.

No vídeo, publicado pela própria congregação religiosa em sua página oficial no Facebook, os fiéis aparecem ajoelhados e cantando palavras de fé e esperança.

“A oração move o coração de Deus. Clamor pelas vidas, em frente ao hospital Regional de Vilhena/RO”, informou a igreja no Facebook.

O HR de Vilhena recebe pacientes de toda a região do Cone Sul do Estado e até do norte do Mato Grosso.

De acordo com informações da prefeitura, neste domingo, 28, foram registrados 19 novos casos positivos da covid-19, mas Vilhena já contabiliza 9.722 infectados desde o início da pandemia. Ocorreram 162 mortes de vilhenenses e há 20 pacientes na UTI, sendo 15 intubados – 11 homens e 4 mulheres (leia mais AQUI).

