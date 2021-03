A deputada Rosangela Donadon (PDT) solicitou ao Departamento de Estradas de Rodagens (DER) a realização da abertura da linha 85 em Chupinguaia, que é continuação da Rodovia 391 até a BR-364.

O pedido foi prontamente atendido pelo Governo de Rondônia e os servidores do órgão já estão executando o importante serviço de abertura do trecho.

O trabalho está sendo executado pela 9ª Residência de Vilhena do DER, comandada pelo residente Rogério Henrique de Medeiros que informou que o serviço de topografia já foi realizado e no momento está sendo feito a abertura com o trator esteira e em breve outros maquinários farão o serviço patrolamento, cascalhamento e saída de águas. A previsão para o término do serviço é de 20 dias úteis.

A parlamentar ressaltou que a linha contava com apenas um carreador sem condições de tráfego e que a obra vai proporcionar melhor locomoção dos moradores da região que precisam utilizar a linha para trafegar.

“Agradeço ao governador coronel Marcos Rocha por atender meu pedido e realizar esse importante serviço de abertura urgente da linha 85 no município de Chupinguaia até a BR-364 que vai proporcionar mais mobilidade aos moradores da região que precisam utilizar a linha para trafegar. Parabéns aos servidores do DER pelo empenho no serviço”, salientou a parlamentar.