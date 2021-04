Núbio Lopes de Oliveira, delegado titular do Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP) de Vilhena, confirmou a redação do Extra de Rondônia na tarde desta quinta-feira, 1, que mais uma pessoa se apresentou espontaneamente na Unisp e confessou participação no assassinato de um homem ocorrido num sítio aproximadamente 70 quilômetros de Vilhena, sentido Juína. Leia (AQUI).

De acordo com Núbio, o irmão do rapaz que se apresentou na noite da última terça-feira, 30, e confessou ser o autor do crime de assassinato, também se apresentou na Unisp nesta quinta-feira, 1, e declarou que teve participação no homicídio.

Segundo o delegado, o rapaz que se apresentou contou detalhes sobre o crime, no qual ele e o irmão praticaram com crueldade usando um machado para executar a vítima, aplicando vários golpes na cabeça, depois decapitaram e cortaram um dos braços.

Núbio relata que com os depoimentos dos irmãos a investigação fechou, e todos os detalhes que haviam dúvidas foram sanados.

Com isso, foi pedido a prisão do suspeito, no qual foi deferida pela autoridade competente e cumprida pelos policiais civis.

Os irmãos seguem presos e estão à disposição da justiça.