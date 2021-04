O aplicativo de mobilidade “Jujuba Car” estará nesta sexta-feira 02, oferecendo corridas gratuitas para quem baixar e pedir o carro pelo app. Além de se locomover com segurança os passageiros ainda vão concorrer a uma cesta de páscoa.

Há um mês em Vilhena a empresa busca com a ação conscientizar motoristas e usuários do serviço a fazer uso do aplicativo de corridas respeitando as leis que regulamentam o serviço.