A ocorrência registrada como violência doméstica aconteceu na madrugada desta quinta-feira 01, durante bebedeira em uma residência no bairro Aeroclube, na zona Sul da capital de Rondônia.

Uma mulher de 33 anos foi espancada pelo namorado, que depois fugiu. Os policiais militares foram chamados e a vítima contou que foi agredida durante o consumo de bebida alcoólica com o namorado e alguns amigos dele.

Segundo ela, o acusado após atender um telefonema no celular ficou furioso com algo que não revelou e partiu para a violência contra a mulher. Ela foi surrada com socos no rosto e chutes em outras partes do corpo.

As agressões pararam porque as testemunhas intervieram. Ao chamar a polícia, o acusado fugiu do local. A ocorrência foi registrada na Delegacia Especializada em Atendimento à Mulher (Deam).