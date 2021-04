Divulgado com exclusividade pelo Extra de Rondônia nesta quarta-feira, 1º de abril, o pedido de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) protocolado pelo Conselho Municipal de Saúde (CMS) reforçou os questionamentos da sociedade quanto a possíveis irregularidades nos recursos financeiros destinados à covid-19 em Vilhena (leia mais AQUI).

No ofício apresentado ao Poder Legislativo, o CMS citou desconfianças da população e quer respostas transparentes e formais da gestão municipal.

Por outro lado, rebateu justificativas de que a CPI poderia prejudicar a vinda de recursos financeiros à prefeitura. “Importante destacar, ainda, que não existe nenhum dispositivo de lei com previsão para que o município de Vilhena pare de receber recursos durante o período de duração de uma CPI. Todos os recursos continuarão a vir normalmente”, reforçou.

O ofício, assinado pela Conselheira Maria Luiza Machado Ramos, presidente do CMS, enfatiza que a sociedade quer transparência da gestão municipal e questionou o sigilo das Atas do Comitê (leia mais AQUI). Garante que o colegiado do CMS não tem sido contemplado com respostas plausíveis e que “estamos assistindo a tudo isso de olhos fechados, como se nada estivesse acontecendo”.

Após a divulgação da notícia, o site entrou em contato com alguns vereadores, principalmente, aqueles que foram contrários à abertura de Comissão inicialmente formalizada – mas não aprovada – na Câmara de Vilhena (leia mais AQUI).

Agora, com o aval do Conselho, os parlamentares ouvidos pelo site garantem que “o ofício do CMS, que atende o clamor da comunidade, é incisivo em afirmar que os recursos continuarão vindo normalmente, e não há como negar a investigação na Saúde”.

O caso deve repercutir na sessão ordinária da próxima segunda-feira, 6 de abril.

>>> LEIA, ABAIXO, O OFÍCIO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE NA ÍNTEGRA: