A Polícia Militar registrou, na tarde de quinta-feira (1°), um acidente de trabalho que infelizmente resultou na morte do operador de máquina do DER, Bruno Marcolino da Silva, 27 anos.

O fato ocorreu na altura do quilômetro 04 da RO-470 (linha 200), próximo ao lixão, zona rural do município de Ouro Preto do Oeste.

De acordo com a polícia, colegas que trabalhavam no local presenciaram o ocorrido. A vítima trabalhava em um trecho realizando o serviço de asfaltamento e operava um rolo pneumático de aproximadamente 21 toneladas.

Ainda segundo o que consta na ocorrência policial, por motivo ainda desconhecido, o rolo pneumático teria dado pane e a vítima acabou perdendo o controle. Bruno permaneceu na direção do veículo pesado para tentar desviar de outras máquinas e de seus colegas de serviço.

Ainda segundo relatos, Bruno desviou a máquina contra seus colegas e levou a máquina para o outro lado da pista. A máquina caiu de uma ribanceira de aproximadamente 10 metros, com ele na direção. Bruno ainda teria tentado pular, mas acabou tendo o corpo esmagado pela máquina pesada

O Corpo de Bombeiros foi acionado e o socorreu até o Hospital Municipal Drª Laura Maria Braga, mas, infelizmente, devido à gravidade de seus ferimentos, o mesmo não resistiu e veio a óbito.

Um funcionário do DER ficou no local até a chegada da Perícia Técnica. A ocorrência foi registrada na Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp). Bruno residia em Ouro Preto do Oeste e era lotado na Usina de Asfalto do DER em Ji-Paraná, onde trabalhava como operador de máquinas pesadas.