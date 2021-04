A Páscoa é uma comemoração das religiões cristãs lembrando a crucificação e morte de Jesus, a qual também celebra sua ressurreição.

Aquele dia, que podia ser o último dos judeus, diante dos exércitos egípcios, junto ao mar vermelho, se tornou um dia de libertação. Para nós a pessoa de Cristo simboliza essa passagem e essa libertação.

A primeira Páscoa foi celebrada pelos israelitas quando ainda estavam prisioneiros no Egito. A bíblia relata que os hebreus sacrificavam, por família, um cordeiro sadio, de um ano. Nessa ocasião eles também consumiam pão sem fermento e ermas amargadas. Logo após a libertação do Egito e já na terra prometida, os israelitas foram instruídos por Deus a celebrarem a páscoa anualmente. Isso era para lembrá-los de que foram escravos no Egito por 430 anos, e a seguir, libertados pela firme ação de Deus.

Nesta data especial, gostaria de convidá-lo a transportar a Páscoa, de um acontecimento histórico e religioso, para nosso país e nosso trabalho. Sim, vamos tentar trazê-la para o interior de nossas empresas, envolvendo funcionários e empresários, bem como extraindo dela possíveis ensinamentos para nossas vidas:

1.-A Páscoa evidencia que há um Deus soberano que governa todas as coisas. A história da humanidade comprova isso;

2.-Pelo agir de Deus, os períodos de escravidão se encerram, dando lugar a um novo tempo. A liberdade é um anseio natural e incontido das pessoas, famílias e comunidades. É uma insensatez pretender ir contra esses anseios fundamentais;

3.-A verdade, a justiça e a liberdade sempre prevaleceram sobre os desejos abusivos, egoístas e desvirtuados das pessoas, governantes e das nações mais desenvolvidas e ricas. Exemplificando: o Brasil conviveu com a escravidão por 300 anos. Porém em maio de 1888 ela foi definitivamente extinta, a despeito do protesto de diversos;

4.- Hoje é o tempo de devolver com rapidez a saúde às pessoas; de criar empregos com urgência, pois do contrário graves conflitos sociais surgirão;

5.-Hoje é o tempo de nos empenharmos na construção de uma nação trabalhadora, democrática e próspera, fundamentada em princípios e valores éticos e cristãos. É imperioso buscar e encontrar líderes competentes, íntegros e com elevado espírito público.

Que Deus nos ajude nessa missão de reconstrução nacional. Junte-se a nós. Não podemos ignorar nem menosprezar as importantes lições da história. Feliz Páscoa. Pense nisso enquanto lhes digo até a semana que vem.