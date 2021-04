O Governo do Estado de Rondônia, por intermédio da Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa), recebeu na tarde desta quinta-feira (1º), na Central Estadual de Rede de Frio, em Porto Velho, mais uma remessa de vacinas contra a Covid-19, com 51.400 doses.

Foram enviados dois lotes, sendo um contendo 46.400 doses da CoronaVac e um outro com 5 mil doses da AstraZeneca.

Nesta nova remessa será incluída a vacinação da primeira dose aos profissionais da Força de Segurança e Salvamento e Forças Armadas que estão atuando diretamente na linha frente do enfrentamento à Covid-19.

Seguindo os critérios adotados para a indicação do público alvo da campanha de vacinação contra a Covid-19, definidos no Plano Nacional de Operacionalização – PNO, desta vez os imunizantes serão destinados ao público alvo da seguinte forma: segunda dose, para os trabalhadores da saúde, pessoas de 75 a 79 anos, pessoas de 70 a 74 anos; primeira dose para pessoas de 65 a 69 anos; e, agora, parte dos profissionais da força de segurança e salvamento, e Forças Armadas.

DIRETOR DA AGEVISA REFORÇA CELERIDADE NA VACINAÇÃO

O diretor executivo da Agevisa, Edilson Batista lembrou que com a chegada da remessa, o Governo de Rondônia passa a alcançar, de acordo com o Programa Nacional de Imunização (PNI), a 100% da população de 70 anos acima, de doses distribuídas. Ele reforçou ainda a importância da inserção dos dados de vacinação no sistema Portal Covid, por parte das prefeituras com intuito de promover e garantir a transparência.

“Pedimos aos secretários municipais e aos prefeitos que deem andamento à vacinação, com celeridade e empenho. Pois só com empenho é que conseguiremos salvar vidas. Continuamos nessa luta árdua para que a população seja imunizada e por isso pedimos que tão logo as prefeituras recebam essas doses, que façam a aplicação na população”, solicitou o diretor.

DISTRIBUIÇÃO

Com a chegada da 11ª remessa de vacinas entregues pelo Ministério da Saúde (MS), Rondônia já ultrapassa a quantidade de mais de 250 mil doses distribuídas. O diretor executivo da Agevisa, Edilson Batista explica que os critérios adotados para a distribuição das vacinas aos municípios são definidos de acordo com o cronograma nacional de imunização.

Desta vez, conforme citado pelo diretor, as doses serão distribuídas para cada Regional de Saúde nas seguintes quantidades: Ji-Paraná: 11.550 doses; Cacoal: 25.570; Vilhena: 4.400; Ariquemes: 6.747; Rolim de Moura: 5.260 e Porto Velho: 14.303.

O coordenador Estadual de Imunização da Agevisa, Ivo Barbosa, explicou sobre os critérios para o armazenamento dos imunizantes em que é utilizada uma câmara de conservação dos imunobiológicos em uma temperatura entre 2 e 8 graus. Por essa razão é de suma importância a celeridade no processo de vacinação.