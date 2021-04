A Polícia Militar (PM) de Pimenteiras do Oeste, com o apoio de policiais militares de Cerejeiras, prenderam na manhã deste domingo, 4, um caminhão com 64 tambores de Éter.

Segundo informações obtidas pela reportagem do Extra de Rondônia, a apreensão aconteceu na linha 11, sentido pousada do Renato.

Os militares faziam ronda de rotina quando avistaram um caminhão, no qual observaram que o motorista agiu e forma estranha, fato que chamou a atenção dos policiais e deram ordem de parada, mas o motorista não obedeceu e empreendeu fuga.

Com isso, foi feito acompanhamento e o caminhão foi interceptado. Ao averiguar a carga foi constatado que no veículo havia 64 tambores com 200 litros de éter cada, perfazendo um total de 12.800 litros do produto.

A polícia investiga se o produto teria como destino o país vizinho, a Bolívia para ser usado na produção de entorpecentes.

Contudo, os policiais militares escoltaram a carga e o motorista até a delegacia da Polícia Federal em Vilhena.