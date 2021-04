Intubado desde a madrugada da quinta-feira passada e tendo que fazer hemodiálises periódicas a partir do dia seguinte, o padre José Leylson de Souza Alfredo ainda permanece inconsciente, e sendo submetido a ventilação mecânica.

O quadro de saúde dele se mantém estável, com leve melhora em alguns indicadores, mas a situação, segundo o último boletim médico, divulgado no início das tarde deste domingo 04, ainda bastante grave. Ele está internado em Ariquemes.

A comunidade católica, com apoio de outras denominações religiosas de Alto Paraíso e de todo o Estado está mobilizada em orações pelo restabelecimento da saúde do pároco, assim como de outros religiosos da arquidiocese de Porto Velho, a qual a paróquia local está agregada. Na cidade, também está acometida pela Covid a freira da ordem das Marcelinas, irmã Ubilina Scariotto (ao lado do padre na imagem).

A mobilização também envolve a arquidiocese, cujo titular, Bispo Dom Roque Paloschi, permaneceu em Alto Paraíso entre quinta-feira e este domingo, mantendo as atividades da igreja alusivas à Páscoa; confortando os fiéis e familiares do padre enfermo, que se descolocaram do Maranhão para a cidade.