Neste domingo, 4, uma guarnição da Rádio Patrulha (RP) foi enviada para atender uma ocorrência de violência doméstica e deteve um homem que estava armado com um revólver calibre 38 municiado e mais 30 munições intactas do mesmo calibre.

De acordo com informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, ao averiguar a situação no bairro Jardim América, onde um homem que tem como profissão motorista, havia ameaçado duas pessoas de morte, os militares encontraram no carro do suspeito um revólver calibre 38, marcas Taurus, municiado com seis munições marca CBC intactas e mais trinta munições marca CBC intactas guardadas em uma bolsa dentro do veículo.

O suspeito apresentou aos policiais da Rádio Patrulha o registro da arma, mas não o porte obrigatório.

Com isso, o suspeito foi encaminhado para a Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp), onde a ocorrência foi registrada.