Nesta segunda-feira, 5, as Secretarias Municipais de Saúde de Colorado, Cabixi, Cerejeiras, Corumbiara e Pimenteiras, divulgaram os boletins epidemiológicos sobre a evolução da doença.

Além disso, em Cerejeiras dia 7, a partir das 09h terá drive thru – com teste de covid-19 e em Colorado no dia 9, terá drive thru de vacinação, primeira dose para idosos acima de 65 anos.

Colorado

Cabixi

Corumbiara

Pimenteiras

Cerejeiras