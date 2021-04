O Conselho Municipal de Saúde de Vilhena formalizou uma grave denúncia nos Ministérios Públicos Federal (MPF) e Estadual (MPE): suposta Casa de Apoio “fantasma” mantida pela prefeitura.

De acordo com o ofício, protocolado em 21 de fevereiro, relatório aponta há irregularidades na Casa de Apoio São Francisco de Assis.

No caso, a denúncia se baseia em informações da prefeitura junto ao Ministério da Saúde (MS), indicado endereço diferente do informado. Conforme os dados no MS, o local funcionaria na Rua Maceió, nº 5152, no bairro 5º BEC. Mas está em outro endereço: na avenida Liberdade, nº 4749, no centro de Vilhena.

O local atenderia gestantes e pessoas de vulnerabilidade social. Inicialmente o endereço citado é uma casa no bairro 5º BEC, mas depois mudou para a avenida Liberdade.

Entrevistada pelo Extra de Rondônia, Maria Luiza Machado Ramos, presidente do CMS, disse que recebeu resposta do MPF, afirmando que o caso não é competência desse órgão federal, mas que ainda não recebeu resposta do MPE.

Disse, ainda, que os valores gastos estão dentro do custeio e investimento da média e alta complexidade. Semana passada, o próprio CMS requereu um “pente-fino” nos gastos da covid-19 de Vilhena (leia mais AQUI).

PREFEITURA EXPLICA

O Extra de Rondônia entrou em contato com a assessoria para ouvir a versão da prefeitura, mas não foi enviada nenhuma nota até a publicação desta matéria.