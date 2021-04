Um menino de 12 anos foi hospitalizado na tarde de domingo 04, com cortes na cabeça, fratura no maxilar, dente quebrado e outras lesões pelo corpo após ser brutalmente espancado pela mãe de 33 anos porque comeu um ovo de páscoa. O crime ocorreu em uma residência no bairro Ulisses Guimarães, zona Leste de Porto Velho.

Consta em registro policial que a tia e a avó da criança foram informadas de que a criança estava na residência toda machucada e a mãe havia fugido. Ao chegar na casa, as testemunhas levaram de imediato o menino para a policlínica Dr. José Adelino, naquela região.

Policiais militares foram acionados e o garoto bastante lesionado contou que o motivo de ter sido cruelmente agredido pela mãe seria em virtude de que ela não gostou dele ter comido um ovo de páscoa.

Segundo os familiares, a criança com frequência é vítima de maus tratos por parte da mãe, que inclusive muitas vezes sai de casa e deixa o filho com fome. A Polícia Civil agora segue nas investigações do caso.