Em fotos e vídeos que circulam nos grupos de aplicativos de mensagens imagens mostram as péssimas condições da RO 370, mais conhecida por Rodovia do Progresso ou Rodovia do Boi, que é uma importante via de ligação entre as cidades do Cone Sul e da Zona da Mata pelo interior, encurtando distâncias aos produtores rurais da região.

A situação dos trechos mostrados é muito ruim, com caminhões atolados ou mesmo tombados, além de muitos buracos e atoleiros. Os caminhoneiros cobram do governo estadual, através do Departamento de Estradas de Rodagem (DER), ações urgentes de manutenção para disponibilizar o mínimo de trafegabilidade.

Os prejuízos causados pela falta de condições de tráfego afetam tanto pequenos quanto grandes produtores, justamente na época de escoamento da safra de soja da região.

>>>Fotos e Vídeos: