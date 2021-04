O crime registrado pela Polícia Militar como dano/depredação aconteceu na tarde de domingo 04 em frente a uma vila de apartamentos na Rua João Pedro da Rocha, bairro Embratel, na capital de Rondônia.

Uma jovem de 21 anos fugiu após incendiar o carro do ex-marido de 29 anos. Segundo apurou, a vítima teria ido buscar a filha de dois anos que tem junto com a acusada. A mulher estaria consumindo bebida alcoólica e muito alterada foi até o carro do ex-marido.

Usando um palito de fósforo ela conseguiu colocar fogo no banco do carro. O incêndio rapidamente se alastrou e destruiu o veículo modelo HB20. Uma motocicleta de outra pessoa que estava nas proximidades foi parcialmente danificada com o incêndio.