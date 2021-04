Estão abertas as inscrições do processo seletivo simplificado para a contratação de professores substitutos do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia (Ifro), campus Colorado.

Com uma vaga para as áreas de biologia, geografia e matemática, a inscrição é gratuita e pode ser feita até o dia 7 de abril de 2021, exclusivamente pela internet, conforme normas detalhadas do Edital 07/2021, que se encontra disponível em: http://bit.ly/ifro-col-2021-07.

A contratação será por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse do Ifro, com lotação no campus Colorado do Oeste. A remuneração pode chegar a R$ 5.831,21 para o cargo que é de 40 horas semanais, além de outros auxílios, conforme detalhado no edital.

A seleção será dividida em duas etapas: prova de desempenho didático e títulos. Em razão da pandemia, a prova de desempenho didático será virtual. Os detalhes da execução e as responsabilidades do candidato para essa prova, assim como o cronograma completo do processo, constam no edital.

Mais informações podem ser adquiridas através da central de atendimento pelo e-mail processoseletivo.colorado@ifro.edu.br Leia o edital completo em http://bit.ly/ifro-col-2021-07.