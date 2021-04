As primeiras informações dão conta que um homem ainda não identificado foi baleado ao trocar tiros com policiais militares no começo da noite desta terça-feira, 6, próximo ao Mercado São Luiz, no bairro Cristo Rei, em Vilhena.

Contudo, o suspeito morreu ao dar entrada no Hospital Regional.

O bandido seria autor de um assalto ocorrido numa distribuidora de bebidas na Avenida Tancredo Neves, no bairro Jardim América, onde em companhia de um comparsa teria roubado aproximadamente R$ 500,00 em dinheiro.

Entretanto, o companheiro de crime conseguiu fugir, mas o outro de posse de uma arma tipo garrucha teria atirado contra os policiais que revidaram.