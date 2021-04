Na sessão ordinária desta terça-feira, 6, o vereador Wilson Tabalipa (PV) usou a tribuna da Casa de Leis para divulgar uma nota de repúdio contra o Governo do Estado por excluir do grupo prioritário de vacinação contra a covid-19 os policiais Civis e Penais.

Tabalipa, que é efetivo da Polícia Civil, informou que a sensação da categoria é de desamparo, já que os profissionais estão em constante eminência do risco de contrair a covid-19 no exercício do seu trabalho.

Informou que aconteceu reunião envolvendo a Secretaria de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania (Sesdec) e Angevisa, da qual a Polícia Civil sequer pode participar, onde decidiram que as doses iniciais de vacina fossem 87 vezes a mais para a Polícia Militar, 4 vezes a mais para a Polícia Rodoviária Federal e 16 vezes a mais para os Bombeiros, do que as destinadas para a Polícia Civil.

“Gostaria de ressaltar ao governador Marcos Rocha o nosso sentimento de desamparo diante de tal conduta, sentimento esse que é de todo o grupo dos Policiais Civis e dos Policiais Penais. Esses servidores estão desde o início da pandemia no cumprimento do seu dever, se colocam em risco também suas famílias, mas jamais se furtam de realizarem seu trabalho com afinco”, observou.

Ele contou que, no momento em que foram destinadas vacinas para a área de segurança pública, foi solicitado pela Sesdec, apenas 1 Policial Civil para ser vacinado. Diante da negativa de tal absurdo, houve rejeição, aumentaram para 10 policiais, previamente designados pela nobre secretaria.

“A sensação é de sermos deixados de lado. A instituição Polícia Civil é de grande importância, pois é de quem investiga e recebe quase toda a demanda de contenção daqueles que desrespeitam as medidas de segurança no combate à pandemia, além de todo tipo de crime que ocorrer, que semanalmente lotam as delegacias de Polícia Civil. Os policiais exercem papel crucial no combate à criminalidade e ao desrespeito às leis”, frisou.

Por outro lado, Tabalipa afirmou que a expectativa do grupo de Policiais Civis e dos Policiais Penais é que o governador repense a readequação da distribuição de forma igualitária das vacinas destinadas para essa pasta, proporcional ao efetivo que possuímos de servidores ativos nas delegacias, respeitando a devida impessoalidade e proporcionalidade.

“Governador, policiais votaram no senhor; eu votei no senhor, e acredito que o senhor. Pedimos simplesmente uma atitude igualitária e justa, pois independe de categoria ou pasta a qual integramos. Estamos todos, que servimos à Segurança Pública, na mesma iminência do risco de contrair a doença no exercício do seu trabalho”, avaliou.