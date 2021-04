O prefeito Adailton Fúria (PSD) assinou nesta terça-feira, 6, um novo decreto autorizando o retorno de treinos e jogos oficiais no município de Cacoal.

De acordo com o decreto, as normas deverão seguir as regras de combate à covid-19 constantes do Manual de Medidas Protetivas para Competições 2021 da Federação de Futebol do Estado de Rondônia (FFER).

Contudo, está proibida a presença de público no estádio Aglair Tonelli Nogueira.

O decreto estipula multa de R$ 500,00 por cada jogo em que houver a infração ao seu responsável e, de R$ 500,00, cumulativamente, ao participante diretamente ofensor da regra.

No campeonato rondoniense 2021, União Cacoalense tem estreia marcada contra o Barcelona no estádio Portal da Amazônia, em Vilhena, ainda sem data definida.

>>> LEIA, ABAIXO, O DECRETO NA ÍNTEGRA: