Acidente envolvendo uma viatura do Corpo de Bombeiros e mais dois veículos, aconteceu na tarde desta terça-feira, 6, no cruzamento da Rua Duzalina Milani com a Avenida Afonso Juca de Oliveira, no bairro Jardim Eldorado, em Vilhena.

De acordo com informações obtidas pela reportagem do Extra de Rondônia, a viatura estava em deslocamento para atender uma ocorrência no setor 13, quando, no cruzamento das vias citadas, colidiu com um carro Chevrolet Tracker, no qual a motorista perdeu o controle, rodou e acertou um Chevrolet Ônix, na sequencia o Tracker tombou.

A bombeira que conduzia a viatura, reclamava de dores no corpo, mas preferiu ficar no local do acidente.

A Polícia Militar (PM) foi chamada e isolou a área para a Polícia Técnica-Científica (Politec) fazer a perícia.

A ocorrência será registada na Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp).

>>>>>>>>>>Clique na imagem para ampliar>>>>>>>>>>