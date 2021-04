Na noite desta terça-feira, 6, dois homens identificados como José Carneiro e João Carneiro, morreram num acidente automobilístico na BR-364 no Km 90 próximo ao distrito do Guaporé, e uma mulher foi socorrida ao Hospital Regional de Vilhena (HRV).

De acordo com informações obtidas pela reportagem do Extra de Rondônia, as vítimas que são moradoras da cidade de Ariquemes, transitavam pela rodovia sentido Vilhena a bordo de uma picape Hilux, quando numa curva o condutor entrou ultrapassando um caminhão e deu de cara com outro em sentido contrário, não dando tempo de ultrapassar acertando a traseira da picape no lado dianteiro de um dos caminhões. Com isso, perdeu o controle, saiu da pista e capotou várias vezes.

O motorista da Hilux e o passageiro que ocupava o banco da frente morreram no local. Uma mulher que estava no banco de trás sofreu ferimentos e foi socorrida ao pronto-socorro do Hospital Regional de Vilhena.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) compareceu ao local e isolou a área para a Polícia Técnica-Científica (Politec) fazer a perícia e depois dos trabalhos de praxe os corpos foram liberados para a funerária São Matheus fazer a remoção.