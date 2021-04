Segundo dados da Secex, o Brasil embarcou 133,8 mil toneladas de carne bovina in natura em março, 31% a mais que no mês anterior e 6,26% acima do volume de março de 2020.

Diante disso, as exportações brasileiras da proteína voltam a ficar próximas das quantidades observadas no final de 2020 – vale lembrar que, em janeiro e fevereiro de 2021, as vendas somaram pouco mais de 107 mil toneladas e 102 mil toneladas, respectivamente, ainda de acordo com dados da Secex.

A China seguiu sendo o principal destino da carne brasileira, e o dólar elevado continuou favorecendo as receitas em Reais de frigoríficos brasileiros.