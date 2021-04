Carmindo José da Silva, 69, um idoso considerado de alta periculosidade, foi preso na tarde de terça-feira 06, por policiais militares da Força Tática em Porto Velho.

O homem que estava com três mandados de prisão por crimes de homicídio foi localizado escondido em uma residência na Rua Castelo Branco, bairro Nova Esperança, na zona Norte.

A prisão do criminoso aconteceu após denúncia recebida via o número 197 da Polícia Civil. O idoso responde por dois assassinatos no município de Ouro Preto do Oeste e um na cidade de Jaru.

As informações recebidas via 197 relatavam que o criminoso tinha saído do município de Rio Crespo e ficaria escondido na capital. Os crimes ocorreram nos anos de 2019 e 2020.