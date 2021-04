As duas ações de porte foram iniciadas na quarta-feira, 07, com o atendimento no distrito rural, e prosseguem até sexta, com a distribuição do medicamento numa escola da área urbana.

A secretária se saúde Diulli Araújo de Jesus detalhou as iniciativas à reportagem ao Extra de Rondônia na noite desta quarta-feira.

Segundo ela, uma equipe deslocou-se ao distrito, sob a coordenação do técnico João Paulo e da enfermeira Renata, coordenadores da atividade, para orientar vários tipos de atendimento à comunidade.

Foi feita vacinação de doze idosos acima de 70 anos, além do atendimento de cerca de 40 pessoas com consultas, feitas pela médica Ilanna Rayssa Alves, além de aplicações de teste rápido e entrega de kits de medicamentos.

A ação foi considerada um sucesso pela secretária, que destacou a importância de levar atendimento à comunidades fora do perímetro urbano. “Evitamos o deslocamento dessas pessoas até a Cidade, algo importante particularmente aos idosos, e fizemos uma ação preventiva detectando e já dando tratamento a situações que poderiam acabar obrigando alguns a irem buscar socorro “, ressaltou Diulli.

Mantendo firme o enfrentamento da pandemia como determinou o prefeito João Pavan (DEM), a Sesau promove na quinta-feira 08 e sexta-feira 09 a distribuição de Invernectina para tratamento preventivo aos interessados, seguindo protocolos médicos adequados.

Poderão ter acesso ao medicamento portadores de Cartão do SUS, com pesagem corporal pré-determinada, que compareçam usando máscara apresentem comprovante de residência.

A entrega será feita na Escola Rogério da Silva Gonçalves, das 08 hs às 13 hs.

