A Secretaria Municipal de Saúde (Semus) recebeu nesta quarta-feira, 7, concentradores de oxigênio e oxigênio líquido doados pelo Governo do Estado e do Ministério da Saúde que colaborarão para o tratamento dos pacientes com quadro moderado de gravidade do novo coronavírus.

A remessa foi entregue na Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinada ao Hospital Regional de Vilhena (HRV), que administra a Central de Atendimento à Covid-19.

“O prefeito Eduardo Japonês está em Porto Velho e em nome dele agradeço imensamente ao empenho do deputado estadual Luizinho Goebel e do governador Marcos Rocha, que se esforçaram e conseguiram estes concentradores de oxigênio. Vivemos a pior fase da pandemia no país e estes aparelhos serão fundamentalmente necessários para as próximas semanas. Temos mais uma ferramenta para podermos atender da melhor forma quem for infectado pela doença”, aponta Siclinda Raasch, titular da Semus.

Os quatro concentradores que chegaram até Vilhena foram obtidos através do empréstimo do Governo do Amazonas, que destinou 50 aparelhos para Rondônia. Luizinho solicitou junto a Marcos Rocha que parte destes equipamentos fossem encaminhados para Vilhena, o que foi atendido de prontidão.

FUNCIONAMENTO

Os novos equipamentos permitem concentrar oxigênio a partir do ambiente, dando a pureza de até 95%, então a substância é destinada ao paciente por meio de cânulas. O concentrador é indicado em casos moderados de gravidade da infecção para o tratamento do novo coronavírus, permitindo respiração com apoio de oxigênio enquanto garante maior durabilidade do estoque de cilindros de oxigênio disponíveis no município.

Além dos concentradores de oxigênio, o município também recebeu nesta quarta, através do Ministério da Saúde, 10,9 mil kg de oxigênio líquido.

De acordo com Clair Cunha, diretor do HRV, somente esta remessa é suficiente para 15 a 20 dias de oxigênio para o tratamento dos pacientes, um reforço importante para o estoque caso a demanda aumente ainda mais nos próximos dias ou semanas, já que a oferta de oxigênio atual já é suficiente para todos os leitos.

MAIS AJUDA

Na última semana, a Central Covid de Vilhena, recebeu ainda doação da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) em Rondônia, sendo entregue pela da Presidente da Subseção de Vilhena, Vera Paixão, mais 10 máscaras de VNI (ventilação não-invasiva) para o tratamento de pacientes da covid-19 que apresentam complicações pulmonares que tenham potencial de evoluir para quadros graves. O tratamento com as máscaras melhora os níveis de oxigenação no sangue e diminuem novas complicações da doença que poderiam levar o paciente à intubação.