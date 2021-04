O pátio está cheio na Fiat PSV em Cacoal para atender a grande demanda de consumidores que querem seu Fiat zero Km. Registrei a consultora de vendas Sueli Ribeiro no showroom da prestigiada concessionária, que tem a Fiat PSV também em Rolim de Moura da renomada concessionária do Grupo Gilberto Miranda em Rondônia.

A renomada cooperativa de crédito Sicoob Fronteiras que têm agências em Cacoal / Ministro Andreazza / Cerejeiras / Colorado do Oeste / Pontes e Lacerda (MT) / Mirassol d’Oeste (MT) / São José dos Quatro Marcos (MT) e Barra do Bugres (MT), breve inaugura novas agências. Desde o início da pandemia as agências seguem todas as medidas de prevenção ao Covid 19, para que seus colaboradores e cooperados tenham mais segurança. Na foto a gerente PJ Alexsandra Novais.

Em Cacoal, na próxima terça-feira, dia 13, a médica ortopedista Renata Azevedo comemora aniversário ao lado do esposo o advogado Diógenes Nunes de Almeida, presidente da OAB Subseção de Cacoal, e dos filhos Benjamin e Nicolas Azevedo Nunes de Almeida.

Na Casa & Decoração em Cacoal, maior loja de móveis e decoração de Rondônia, registrei o arquiteto Marcondes Guimarães de Pimenta Bueno, em manhã de compras e verificando novidades para seus exigentes clientes. A elegante e moderna loja continua com a imperdível promoção em até 10x.

Registrei em manhã de compras na Casa & Decoração em Cacoal, a elegante Teresa Saibel Dettmann de Espigão do Oeste com a neta Lívia. A prestigiada loja continua com a promoção em até 10x, e atende também sua clientela com os móveis planejados Dimare, com capacitada equipe de excelentes projetistas.

Em seu gabinete na Câmara Municipal de Cacoal, o vereador Romeu Moreira em reunião com o presidente João Paulo Pichek da CMC, e a secretária Michele Pavani da Semast, sobre a “Campanha de Vacinação Contra Fome” proposta por Romeu para unir forças na ação social.

No próximo dia 10, o empresário Vander Rosalino Ribeiro comemora aniversário ao lado da esposa Mariana Gutierrez Rosalino e do filho Murilo. O casal é proprietário do Santo Queijo Empório no Cacoal Shopping em Cacoal, e da franquia.