Na noite destra quarta-feira, 8, um jovem identificado até o momento por “Bruninho” foi baleado numa vila de apartamento na Avenida 737, no bairro Cristo Rei, em Vilhena.

De acordo com as primeiras informações obtidas pela reportagem do Extra de Rondônia no local do fato, dois homens chegaram em uma moto no endereço citado, invadiram o apartamento onde havia 4 rapazes e mandaram que três deles deitassem no chão, menos Bruninho, na sequencia atiram no peito do jovem e fugiram em uma motocicleta.

A Policia Militar (PM) foi chamada e acionou o Corpo de Bombeiros, haja vista, que o rapaz ainda tinha pulso e foi levado ao pronto-socorro do Hospital Regional em estado grave.

