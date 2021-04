O deputado Eyder Brasil (PSL), recebeu denúncia dos produtores de leite do Distrito de União Bandeirantes que sofrem com a desvalorização no valor do produto pelas empresas de laticínios.

De acordo com o produtor Ginivaldo da Silva, há cerca de cinco dias foram interrompidas as atividades de produção leiteira, em razão da redução repentina e sem justificativa no valor médio pago pelas indústrias. “Há um mês, o custo do litro do leite era cerca de R$1,85 e sem avisar, diminuíram o preço assustadoramente, e hoje tem variado de R$0,80 a no máximo R$1,20”, enfatizou.

Os produtores clamam pela valorização do produto que está abaixo do determinado. O valor que está sendo oferecido pelos laticínios, segundo os produtores, é inviável operacionalizar, levando em consideração o custo mínimo para manter a produção por litro de leite.

Com base nas informações recebidas, o deputado Eyder Brasil e equipe visitaram vários mercados da capital para averiguar a situação e detectaram que o valor do leite está em média R$4,00. “O valor não foi reduzido para o consumidor final, indo na contramão do preço pago pelos laticínios, chega a ser desrespeitoso com os produtores da nossa região e com todos nós consumidores”, disse o parlamentar.

Ainda de acordo com Eyder Brasil, a desvalorização dos produtores do Estado precisa acabar. “Vamos continuar com o trabalho de fiscalização. A Assembleia Legislativa já tem se reunido para tratar sobre esse caso e inclusive já fizemos indicações ao executivo para criação de políticas de proteção aos pecuaristas da nossa região, em especial aos nossos produtores de leite”, finalizou o deputado.