O vereador Edimar Kapiche Luciano (PSDB), 1º secretário da Mesa Diretora da Câmara, explicou seu posicionamento com relação as casas populares no conjunto habitacional “Cidade Verde” (leia mais AQUI).

Uma comissão foi instituída no Legislativo para apurar se houve falhas no procedimento, após o prefeito Adailton Fúria (PSD) anunciar que o processo de seleção e o sorteio não teve autorização do Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) e que o certame é nulo.

Entrevistado pelo Extra de Rondônia, Kapiche afirmou que uma reunião virtual ocorrerá, na tarde desta sexta-feira, 09, com o setor de habitação da Caixa Econômica Federal (CEF), de Porto Velho, e participação de membros da bancada federal, para colher mais informações e tentar encontrar uma solução ao caso.

Por outro lado, ele defende que as 2.800 famílias que foram inscritas em 2019 sejam consideradas aptas a participação no seletiva.

Em relação ao sorteio realizado em 22 de dezembro de 2020, o vereador diz que os órgãos de investigação técnica e científica precisão periciar os sistema e métodos usados no sorteio, para verificação se teve lisura e transparência e, principalmente, se há confiabilidade.

“Ficamos com uma situação complexa, tendo uma lista sorteado pelo Município de Cacoal e outra gerada por Brasília. Não estamos falando que aconteceu alguma coisa errada no sorteio, mas muitas pessoas colocaram essa questão em xeque e é melhor que a idoneidade seja investigada. Eu defendo que as 2.800 famílias que foram inscritas, que passaram dificuldades na fila, enfrentando toda dificuldade, para se inscreverem, sejam consideradas aptas a participar da seletiva. Não podemos ser injustos e prejudicar essas pessoas que fizeram sua inscrição em março de 2019”, argumentou.