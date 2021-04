A Secretaria Municipal de Saúde (Semus) providenciou o pagamento de adicional de insalubridade a 150 profissionais de saúde da Prefeitura de Vilhena recentemente, em atenção aos riscos que médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, farmacêuticos, técnicos em radiologia, fisioterapeutas, bioquímicos e outros têm à sua saúde no desenvolvimento de atividades durante o horário de trabalho.

“Os valores têm uma pequena variação de um para outro profissional, mas cada um receberá pouco mais de R$ 200 por mês como adicional de insalubridade a partir de agora. Os pagamentos retroativos, que também são direito destes profissionais, estão sendo programados e organizados dentro do orçamento da Semus através de trabalho da Siclinda, que também é profissional de saúde e sabe da importância dessa ação”, garante o prefeito Eduardo Japonês.

De acordo com Siclinda Raasch, secretária municipal de Saúde, diversas novas ações de valorização do servidor estão sendo programadas para as próximas semanas, em reconhecimento ao valor dos profissionais para o município. “Pretendemos promover uma reestruturação do atendimento médico de baixa complexidade no município, favorecendo o paciente e também os profissionais. Eu e o Clair estamos aqui para resolver e ajudar. Como servidores da Saúde, entendemos o que pode melhorar e aquilo que devemos implantar a mais”, explica.

O investimento com o pagamento das insalubridades, ao longo de um ano, deve se aproximar de R$ 400 mil. O valor será oriundo dos recursos próprios da Prefeitura e garantirá o cumprimento das obrigações da Prefeitura com estes servidores. Novos recursos poderão ser destinados em breve para outras classes, conforme avançar a organização da programação financeira da secretaria nos próximos dias.