O ex-deputado federal Natan Donadon visitou, nesta quinta-feira, 9, Chupinguaia, na região sul de Rondônia.

Nessa cidade, ele dialogou com amigos e fez uma visita de cortesia à prefeitura, momento em que foi recepcionado pela mandatária municipal Sheila Mosso e secretários municipais.

Sheila agradeceu a visita do ex-parlamentar que muito contribuiu com Chupinguaia. Ela lembrou que Natan destinou vários investimentos para esse município, quando ainda ela era vereadora, como a construção do Centro do Idoso, Centro de Reabilitação, arquibancadas no campo de futebol e asfalto nas proximidades da prefeitura, entre outros.

“Natan foi um deputado represente em todos os municípios do Cone Sul e é uma alegria imensa revê-lo novamente”, destacou a mandatária.

Além da prefeita, do encontro participaram os secretários municipais Jamil Mosso (Planejamento), Rosangela Evangelista (Fazenda), Clarismar Rodrigues (Administração), Tarlei Lima (Saúde), o chefe de gabinete João Higor e os assessores Wellington “Lojão”, Henrique Alves e Marcelo Ferreira (servidor que representou a secretária de educação, Maria Aparecida).