Atendendo pedido dos vereadores Zeca Rolista (PTB), Dione Ribeiro (DEM) e Marcão da Rádio (MDB), o deputado Ezequiel Neiva solicitou ao Governo de Rondônia, a liberação em regime de urgência, de R$ 150 mil de emenda parlamentar individual ao município de Cerejeiras, para compra de testes de Covid-19 e aquisição de medicamentos para tratar a doença.

Neiva afirmou que o recurso irá se somar aos esforços de ação do Governo de Rondônia em parceria com a prefeitura de Cerejeiras, junto com um grupo de empresários da cidade, para conter os avanços da Covid-19 no município. O parlamentar frisa que Cerejeiras passa por um surto de contaminações, com mortes praticamente todos os dias.

DRIVE–THRU TESTE PARA COVID

O parlamentar disse que havia solicitado ao governo, a realização de testes em massa na população cerejeirense. “Agradeço ao governador Marcos Rocha, que tem se empenhado e atendido às reivindicações que temos feito no sentido de minimizar os impactos do novo Coronavírus”, disse Neiva ao se referir ao Drive-thru de testes para Covid-19 realizado pela prefeitura de Cerejeiras na última quarta-feira, em ação conjunta com o governo e empresários.

EMPRESÁRIOS CONTRIBUEM

Ezequiel Neiva elogiou a ação de um grupo de empresários na cidade, que disponibilizou recursos para a compra de testes da Covid. “Os empresários estão sensibilizados com a situação. Eles estão ajudando e a prefeitura de Cerejeiras também tem contribuído. Logo o município estará fora desse surto de contaminação”, disse o parlamentar.

AÇÕES NO ENFRENTAMENTO À COVID

O deputado destacou algumas das ações que a Assembleia tem realizado para o enfrentamento ao novo Coronavírus. Citou que os deputados votaram a favor de importantes projetos para que o Governo possa atuar no combate à Covid-19. “A Assembleia disponibilizou mais R$ 12 milhões para o aluguel de 61 leitos no Hospital do Amor, sendo 12 leitos de UTI”, acrescentou Neiva.

“Indiquei ao Governo de Rondônia, a construção de um hospital de campanha no Ginásio Cláudio Coutinho e também solicitei ao Governo a alteração da Lei que pede maior prazo para empresas pagarem dívidas devido à pandemia”, disse o parlamentar ao se referir a ações individuais.