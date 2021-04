Após receber a vacinação na manhã desta sexta-feira 09, o funcionário federal José Pessoa de Sá, de 65 anos, do município de Colorado do Oeste entrou em contato com a equipe do Extra de Rondônia para externar sua gratidão com o atual prefeito José Ribamar de Oliveira (PSB) e os profissionais que atuam na Secretaria Municipal de Saúde.

Natural de Porto Velho e residindo há 40 anos em Colorado, o pioneiro conta que ao receber a vacinação na modalidade drive-thru ficou muito emocionado com a atenção e atendimento recebido de toda a equipe.

“Eu quero parabenizar em especial o prefeito, secretário de saúde e profissionais da área pela responsabilidade em cumprir com a agenda da vacinação. Me emocionei muito com o trabalho deles. Estão desde a madrugada atendendo a todos com carinho e respeito”, declarou.