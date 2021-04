Mediante alguns relatórios semanais acompanho as principais atividades daquela empresa. Eles me informam com segurança como está nosso desempenho operacional; como estamos nos comportando em relação ao planejamento; como está a lucratividade de nossos principais produtos; e por fim como está a evolução de nossas finanças.

Revisando nossas vendas mensais dos últimos dois anos, alguns números chamaram nossa atenção. Fomos examiná-los e identificamos que alguns erros haviam sido cometidos. A seguir resolvemos nos aprofundar no assunto, inclusive fazendo um levantamento detalhado. Essa investigação confirmou-nos que o módulo de vendas, do sistema gerencial em uso, continha um erro e por esse motivo fez desaparecer do relatório algumas notas fiscais de venda (área comercial). Por fim, concluímos que era preciso tributar essas operações e como consequência disso, recolher os respectivos impostos.

As empresas já enfrentam tantas dificuldades, na atual conjuntura, e não tem tempo nem disposição para ficar conferindo os relatórios gerenciais emitidos pelo sistema de gestão. E quando você descobre uma irregularidade, como a acima, e tem de pagar impostos atrasados, acrescido de juros e encargos, isso é altamente frustrante.

Qualquer pessoa se irritaria se tivesse de pagar impostos vencidos. Ninguém tem inclinação para pagar por erros cometidos por terceiros. No caso, aquele sistema de gestão empresarial continha erros estruturais básicos os quais só agora foram descobertos.

Quando uma organização adquire ou aluga um sistema de informática, ela parte do princípio que ele foi exaustivamente testado antes de ser comercializado. Seria uma insensatez adquirir um sistema de gestão operacional e simultaneamente manter relatórios paralelos.

Prevenir erros é dever de todos. Ninguém é complacente com a incompetência profissional, seja ela interna nem externa.

Com você reagiria num caso destes? Seu contrato de prestação de serviços possui uma cláusula que lhe garanta ressarcimento monetário para esse tipo de problema?

A ausência de controle de qualidade, tanto na confecção de produtos quanto na prestação de serviços, ainda continua presente em algumas firmas. Por isso precisamos estar alerta.

Erros podem ocorrer em qualquer lugar. Contudo o bom senso indica que há limites para as falhas humanas. Desconsiderar isso está fora do contexto. Pense nisso enquanto lhes digo até a semana que vem.