Entrou em vigor neste sábado, 10, o novo decreto do governo acerca de medidas restritivas com relação a pandemia.

Dada a situação crítica do sistema de saúde, com mais de 95% de ocupação das UTIs do Estado, todos os municípios permanecem na fase 1 do Plano Todos Por Rondônia.

Assim, continuam a valer as regras sanitárias estabelecidas pelo Decreto n. 25.940, de 30 de março de 2021.

A próxima reclassificação acontece no dia 24 de abril, quando serão avaliados os indicadores entre o dia 10 e 23.

Nas últimas 24 horas houve 31 mortes e 1.132 novos casos foram registrados no Estado, de acordo com o boletim diário divulgado pela Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa) e Secretaria de Estado da Saúde (Sesau).

No total já são 196.270 infectados pelo novo coronavírus em Rondônia , sendo 15.640 casos ativos.

Até o momento o Estado soma 4.495 vítimas fatais da doença.